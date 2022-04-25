"Аэропорт "Внуково" вынужден сокращать расходы. В части персонала закрыт прием на работу, введен режим простоя, из-за сниженной загрузки сотрудникам предложен режим неполного рабочего времени", — сообщил представитель "Внуково".

В период простоя работнику выплачивается 2/3 от оклада, за ним сохраняется рабочее место, условия по ДМС.

По состоянию на 19 апреля "решение о сокращении персонала аэропорта "Внуково" не принималось", добавили в пресс-службе. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме.

Как сообщалось в конце марта, аэропорт "Шереметьево" и его дочерние компании на фоне падения перевозок из-за антироссийских санкций отправили в простой 20% сотрудников. В "Домодедово" тогда заявляли, что менеджмент обсуждает перевод персонала к неполной занятости и сменным графикам работы, основанным на фактическом объеме перевозок.

Пассажиропоток аэропортов Московского авиаузла в феврале 2022 года вырос на 30% в сравнении с тем же месяцем 2021 года, до 4,6 млн человек, сообщала Росавиация. Самая высокая динамика пассажиропотока наблюдалась в "Шереметьево": оно обслужило 1,96 млн человек, что на 55% больше, чем годом ранее. "Внуково" обеспечило перевозку 1,1 млн человек (+17%), "Домодедово" — 1,5 млн (+16%).

В марте пассажиропоток "Домодедово" упал на 24% относительно марта 2021 года, до 1,3 млн человек, сообщал аэропорт. Другие аэропорты Московского авиаузла не отчитывались о перевозках за прошлый месяц. Статистика Росавиации также не публиковалась. Аналитики "ВТБ Капитала" прогнозировали, что все российские авиакомпании перевезут в марте около 5,2 млн человек: это на 20% меньше, чем годом ранее.

После начала военной операции РФ на Украине авиавласти Евросоюза, Великобритании, Канады и США закрыли воздушное пространство для российских перевозчиков. Авиасообщение внутри РФ также частично ограничено: с 24 февраля закрыты 11 аэропортов в центральной части и на юге страны.