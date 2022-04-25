"Монгольские туристы имеют свою особенность: среди них много паломников и желающих получить медицинские услуги. А малый бизнес первым отреагировал на спрос: появились вывески хостелов и кафе на монгольском языке, продавцы начали учить самые распространенные монгольские выражения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Улан-Баторе 26-27 апреля представят свои услуги 18 крупнейших туроператоров Бурятии. В состав делегации также войдут представители посольства РФ в Монголии, правительства республики, нацпарка "Тункинский", а также аэропорта Байкал и авиакомпаний S7, "Аврора" и "Смартавиа".

Большинство иностранных туристов, посещающих Бурятию, составляют граждане Монголии. Из-за карантинных ограничений многие наработанные туристические связи были утрачены. С 2019 по 2021 годы прекратили деятельность более 170 субъектов малого предпринимательства в сфере гостиничного и туристического бизнеса.

В ходе визита в Монголию Бурятия планирует презентовать новые туристические маршруты, которые были созданы в рамках акселерационной программы всероссийского конкурса, организованного агентством стратегических инициатив "Открой свою Россию".