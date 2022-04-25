Ребенок был обнаружен патрульным кораблем береговой охраны Японии около 23 часов в воскресенье и доставлен в больницу.

Судно "KAZU 1" совершало рейс у полуострова Сирэтоко на северо-востоке Хоккайдо. На борту находились 26 пассажиров и членов экипажа, в том числе двое детей. С судна поступил сигнал бедствия, команда сообщила, что судно кренится и тонет. На данный момент подтверждена гибель семи мужчин и трех женщин. Береговая охрана продолжает поиски затонувшего судна и оставшихся пассажиров и членов экипажа.