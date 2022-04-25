Так, отремонтируют подъезд к селу Зоркальцево, который ведет к сельскому парку "Околица" — музею деревянного искусства под открытым небом. Парк является местом проведения международного фестиваля народных ремесел "Праздник топора".

Дорожный ремонт пройдет и на трассе Томск-Мариинск, по которой можно добраться до Семилуженского казачьего острога — крепость, восстановленную по облику казачьего острога XVII века. Гости острога могут посмотреть коллекцию старинных монет, посетить музей, примерить старинные русские доспехи и даже выстрелить из пушки.

В региональном центре отремонтируют одну из самых старых улиц города — Карла Маркса, которая до 1920 года называлась Духовской или Духосошественской. На ней сохранились каменные и деревянные здания ХIХ-ХХ веков, памятники архитектуры культурного наследия: Городской ломбард, Духовное училище Мариинской женской гимназии, Женское епархиальное училище, Бесплатная библиотека Валгузова, Доходный дом купца Родюкова и другие колоритные здания.

Как сообщалось, губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение о проведении в 2022 году "Праздника топора" после двухлетнего перерыва.

"Праздник топора" впервые был организован в 2008 году жителями села Зоркальцево и первые годы проходил как местное мероприятие, но при поддержке администрации региона проект вышел на новый уровень — в 2013 году праздник переехал в сельский парк "Околица".

В 2019 году на фестиваль съехались 140 плотников из 24 стран мира и 22 регионов России, которые соревновались в четырех номинациях: "Парковая скульптура", "Архитектурный объект. Индивидуалы", "Архитектурный объект. Бригады", "Резчики по дереву". Тогда "Праздник топора" посетило рекордное количество гостей — более 170 тыс. человек.

В 2020 и 2021 годах фестиваль не проводили из-за пандемии коронавируса.