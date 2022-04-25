"Всего в летний период для отдыхающих будет доступно 525 стандартизированных, оборудованных пляжей на побережье Черного и Азовского морей и 12 речных — в степных районах Кубани", — говорится в сообщении.

Уточняется, что к 1 мая в крае обустроят 100 пляжных территорий — в Анапе, Геленджике, Сочи, Новороссийске, в Туапсинском и Темрюкском районах.

"Пляжные территории к 1 мая будут оборудованы необходимой инфраструктурой в соответствии со стандартом, который мы утвердили в прошлом году. Отдыхающие смогут комфортно провести время на море. Кроме того, летом в связи с прогнозируемым высоким туристическим потоком откроем 11 новых пляжей — в Сочи, Геленджике, Ейске, Приморско-Ахтарске", — цитирует пресс-служба губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

По данным министерства курортов региона, на лето уже забронировано более 50% номерного фонда. В майские праздники курорты Кубани планируют принять порядка 600 тыс. гостей. В крае работает около 10 тыс. средств размещения — отели, санатории, гостиницы — на 550 тыс. мест.