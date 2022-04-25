Проект приурочен к празднованию 350-летия со дня рождения первого российского императора и представляет собой историческую реконструкцию большого городского праздника, который был организован в Петербурге 150 лет назад.

Одним из центральных событий программы в честь празднования 200-летнего юбилея Петра I в 1872 году стала выставка картин на Марсовом поле. На тридцати огромных полотнах были изображены основные деяния царя-преобразователя в хронологическом порядке. Картины располагались в павильонах, стилизованных под крестьянские избы, и сопровождались пояснительными надписями.

Проект "30 картин из жизни Петра Великого. 2022", как и в XIX веке, развернется на Марсовом поле с 9 июня по 9 августа 2022 года. Погрузиться в атмосферу праздника 1872 года поможет VR-аттракцион: посетители смогут увидеть реконструкцию Марсового поля в дни юбилейных торжеств 150 лет назад.

Вместо просветительских брошюр XIX века будут созданы видеоролики, повествующие об исторических событиях, изображенных на полотнах. Видео снабжены сурдопереводом и доступны на разных языках.