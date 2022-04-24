«С этого дня будут действовать обычные правила въезда», — говорится в сообщении.

Требование носить маски в общественном транспорте, а также магазинах и других местах, ковидные сертификаты для посещения кафе, ресторанов, музеев, театров и других объектов, пятидневный карантин были отменены в Швейцарии 1 апреля.

Для въезда в Швейцарию россиянам необходима виза, выданная национальным консульством или консульством одной из стран шенгенского соглашения.

Прямого авиасообщения между Россией и Швейцарией нет, добраться в страну можно только с пересадками.