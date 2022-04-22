"С 29 апреля 2022 года прекращается оказание и других консульских услуг", — говорится в сообщении.

Со 2 мая 2022 года в связи с закрытием консульства в Петербурге по всем вопросам дипломаты просят обращаться в посольство Литвы.

Об аналогичных планах через свой официальный сайт объявило и генеральное консульство Латвии.

"В связи с закрытием генерального консульства Латвийской Республики в Санкт-Петербурге с 1 мая 2022 года прекращается предоставление консульских услуг и прием визовых запросов", — говорится в сообщении.

Для получения консульской помощи или услуги предлагается обращаться в латвийское посольство в Москве, а в чрезвычайных случаях — например, при задержании подданных Латвии, в случае тяжелой болезни или смерти — звонить на круглосуточный телефон консульского департамента МИД Латвии.

В четверг МИД РФ сообщило, что в качестве ответной меры отзывает согласие на деятельность генконсульств Латвии, Литвы и Эстонии в Петербурге. Руководители дипмиссий трёх стран были вызваны в МИД, где им был заявлен протест в связи с закрытием российских генеральных консульств в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве и канцелярии консульского отдела посольства России в эстонском Тарту.