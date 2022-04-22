Эту меру авиаперевозчики собираются предпринять после того, как ранее на этой неделе суд в США постановил, что правило об обязательном ношении медицинских защитных масок больше не действует для общественного транспорта.

"Теперь, когда можно носить маски по желанию, Delta восстановит привилегии для пассажиров, попавших в черный список, только после отдельного рассмотрения каждого случая и демонстрации пассажиром понимания того, какого поведения от него ждут во время полета с нами", — заявил представитель Delta изданию Atlanta Journal-Constitution.

American Airlines и United Airlines также сделали заявления о намерении снять ограничения.

"Мы поговорили с ними (пассажирами — ИФ) индивидуально. Многие из них заверяют нас в том, что теперь, когда правило обязательного ношения масок не действует, все будет в порядке", — заявил глава United Airlines Скотт Кирби в интервью для NBC.

Между тем министерство юстиции США намерено подать апелляцию с целью отменить решение судьи об отмене обязательного ношения масок. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США ранее рекомендовали оставить действующим правило ношения масок в общественных местах. В CDC заявили, что ношение масок станет ключевым фактором для преодоления восходящей фазы распространения COVID-19 на фоне распространения новых штаммов вируса.

Инциденты с пассажирами, отказывающимися носить маски в самолетах, в США возникали примерно в шести случаях на каждые 10 тыс. полетов в 2021 году, согласно данным Федерального управления гражданской авиации (FAA) США. Показатель вдвое превосходит число таких случаев в 2020 году.