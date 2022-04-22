"Группы туристов от 10 человек смогут получить скидку до 25%, которая будет применяться к действующему тарифу для индивидуального пассажира на момент оформления проездных документов. Размер скидки зависит от количества человек в группе, количества дней до отправления поезда на момент покупки проездных документов и даты совершения поездки. Она применяется только к тарифам на проезд и не распространяется на комплекс сервисных услуг и сбор за резервирование", — говорится в сообщении.

Групповые тарифы будут доступны в вагонах класса "Люкс", СВ и купе, а также в вагонах с местами для сидения скоростных поездов 700-й нумерации до конца года.

"Максимальный размер скидки смогут получить группы свыше 64 человек, которые оформят проездные документы за 60 дней и больше до совершения поездки. Кроме того, итоговая стоимость билетов будет меньше, если организованная группа пассажиров совершает поездки в менее востребованные и непраздничные дни", — подчеркивают в железнодорожной компании.

Как уточняется, заказчиком перевозки организованной группы пассажиров может выступать юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, направивший письменное обращение в адрес АО "ФПК" о резервировании мест.