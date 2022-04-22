"Отмена ПЦР-тестирования по прибытии в Таиланд – это весьма положительный момент, но существенной роли для российского рынка он не сыграет. Сегодня для туризма последовательная отмена ПЦР-тестов по всему миру – нормальная тенденция. Но при этом без прямых перелетов Таиланд остается крайне дорогим по логистике направлением", — сообщил директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам выездного туризма Артур Мурадян.

По его словам, сейчас рентабельным вариантом отдыха в Таиланде может быть long stay-проживание. "Краткосрочные отпускные форматы на 10-14 ночей, к сожалению, не оправдывают себя из-за длительности и дороговизны перелета", — подчеркнул эксперт.

В пресс-службе туроператора TEZ Tour также считают, что отмена части ограничений положительно повлияет на интерес российских туристов к Таиланду.

"Требование сдавать ПЦР-тесты по прилету ранее было одним из стоп-факторов, так как соотечественники не могли произвести оплату при оформлении Thailand Pass за услугу из-за ограничений на оплату картами Visa и Masterсard и, следовательно, выполнить необходимые требования для въезда в страну", — пояснили в компании.

Власти Таиланда приняли решение отменить с 1 мая все тесты по прибытии для привитых путешественников, въезжающих по схеме Test&Go. Ранее они отменили требование о ПЦР-тестах за 72 часа до вылета в королевство. Также с 1 мая для этой категории туристов будет вдвое снижен размер требуемой при въезде страховки с $20 до 10 тыс. По схеме Test&Go в Таиланд могут въезжать путешественники с прививками, одобренными ВОЗ, и российской "Спутник V".

Для непривитых путешественников (и привитых "Спутник Лайт") с 1 мая отменяется необходимость проходить пятидневный карантин, если они предъявят справку об отрицательном ПЦР-тесте, сделанном за 72 часа до вылета в Таиланд. Кроме того, им по-прежнему нужно бронировать отели из списка SHA+.

При этом оформление Thai Pass остается необходимым для всех въезжающих в королевство.

Стоимость билетов из Москвы в Бангкок в мае начинается от 58,4 тыс. рублей "туда-обратно".

До пандемии коронавируса Таиланд был одним из самых популярных зарубежных направлений у российских туристов. В 2019 году его посетили почти 1,5 млн россиян.