"Необходимо увеличивать количество выставок внутри страны. Данная программа представит уникальную возможность не только нашим подведомственным федеральным музеям, но и обычным небольшим региональным галереям представить свои уникальные экспозиции в разных уголках нашей страны", — сказала Любимова, слова которой приводит пресс-служба ведомства в пятницу.

Запуск программы "Большая выставка" состоится в 2023 году, проект будет проходить под эгидой "РОСИЗО", сообщили в российском министерстве культуры.