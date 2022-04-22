Губернатор отметил, в прошлом году регион посетили 1 млн 934 туриста, турпоток вырос на 9,6% к уровню доковидного 2019 года. В первую очередь туристов привлекают как раз те объекты, которые регион предлагает в качестве всесезонных курортов: Рязань, Есенинские места, Рязанская Мещера.

"К 2030 году мы ставим перед собой достаточно амбициозную цель — рост турпотока до 3 млн человек. Достижению этих целей будет способствовать реализация на территории региона крупных инфраструктурных проектов", — подчеркнул он.

В ходе мероприятия в качестве всесезонных курортов Рязанской области были предложены музей-заповедник С.А. Есенина и национальный парк "Мещерский".

По мнению разработчиков, территория нацпарка перспективна с точки зрения развития экологического и активного видов отдыха с учетом литературного наследия К.Г. Паустовского.

Любимов рассказал, что до 2025 года планируется комплексное развитие исторической части Рязани, зоны Кремля и прилегающей к ней территории: поселка Остров, прибрежной зоны вдоль р. Трубеж, парка "Переяславль", музеефикации восточной части Рязанского кремля.

Продолжится создание арт-пространства "Торговый городок". Будет разработан пешеходный маршрут по городу Рязани протяженностью 4 км, который соединит основные точки притяжения туристов.

Кроме того, Рязанская область подала заявки для участия в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации по всем предложенным Федеральным агентством по туризму направлениям.

Глава региона добавил, что надеется на успешное прохождение отбора, так как Рязанская область уже обладает значительным потенциалом по реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе с привлечением частных инвестиций в рамках туристско-рекреационного кластера "Рязанский".

Он выразил уверенность, что в случае поддержки рязанских заявок удастся успешно выполнить все обозначенные цели и показатели.