Как сообщает пресс-служба правительства республики, каждый корпус будет представлять из себя отдельный комплекс со всей необходимой инфраструктурой. В пятницу глава республики Сергей Меликов и вице-премьер РФ Александр Новак посетили санаторий. Ключевое внимание руководителей в условиях прогнозируемого увеличения турпотока в регион было обращено на развитие туристско-рекреационного комплекса.

За последние два года на территории санаторий построен гостиничный корпус, три двухэтажных коттеджа, столовая, аквапарк и волновой бассейн с морской водой, высажено более 2 тыс. деревьев хвойных пород, оборудованы несколько зон для отдыхающих.

Общий объем инвестиций в туристскую инфраструктуру составил 155,9 млн рублей.

Сегодня прорабатывается возможность государственной поддержки проекта по расширению "Каспия" в форме льготного кредитования в рамках федерального проекта "Развитие туристской инфраструктуры".

Инициируемый проект предполагает формирование конкурентоспособного комплекса путем развития лечебно-оздоровительного туризма. При этом акцент делается в том числе на строительстве очистных сооружений объёмом 400 кубических метров в сутки и линии берегозащиты.

Сегодня санаторий одновременно может принять до 1 тыс. человек. В 2021 году здесь получили лечение свыше 27 тысяч человек.

Отмечается, что заявка на проект в Минтуризма РФ уже подана. Александр Новак поручил внести этот вопрос в протокол, который будет сформирован по результатам поездки, для изучения возможности оказать проекту поддержку.