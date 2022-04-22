"Ввести на территории Псковской области ограничительные мероприятия (карантин) по 31 мая 2022 года", — говорится в указе губернатора Михаила Ведерникова, опубликованном на сайте нормативно-правовых актов региона.

Ранее в Псковской области сняли временные ограничения на работу общепита, а также отменили проведение термометрии на входе в общепит.

При этом остается в силе запрет на проведение дискотек, работу ночных клубов и кальянных.

Кроме того, сохраняется требование носить маски в общественном транспорте (включая такси), в местах приобретения товаров и оказания услуг, в банках, на почте, в местах приёма граждан, лифтах и других общественных местах.

За весь период пандемии коронавируса в Псковской области подтвердили 109 105 случаев COVID-19, выздоровели 106 тыс. 555 человек, умерли 1 тыс. 810 пациентов.