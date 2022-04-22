Официально сезон на Кубани будет открыт 1 мая. Приехать на курорты Краснодарского края можно поездом, автобусом или на личном автомобиле, а также самолетом через аэропорт в Сочи.

В майские праздники Кубань, как и в прошлом году, планирует принять около 600 тыс. гостей. Для отдыхающих будут работать свыше 600 объектов турпоказа.

Как отмечал ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев, с 1 мая на протяжении всего летнего сезона будет работать штаб по обеспечению комфорта и безопасности отдыха на курортах. "Наша главная задача, чтобы туристы не чувствовали разницу между отдыхом за границей и на наших курортах. Все, кто побывал у нас, должны захотеть вернуться обратно", — говорил глава края.

Власти региона в текущем году ожидают большой наплыв отдыхающих и советуют заранее бронировать места в гостиницах. В этом сезоне туристов готовы принимать около 10 тыс. средств размещения, рассчитанные на 570 тыс. мест.

По итогам прошлого года турпоток на курорты края превысил 16,5 млн человек.