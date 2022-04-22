"Сегодня мы видим, какой ажиотаж (ожидается — ИФ) на майские праздники. Уже сейчас достаточно сложно снять номер в Зеленоградске и Светлогорске, в Калининграде такая возможность пока есть ещё", — сказал Емрак.

По его словам, объективным показателем туристического потока для региона является число граждан, прибывающих в аэропорт "Храброво". В эти дни он значительно увеличился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Министр отметил, что большой поток туристов ожидаем. И это при том, что сегодня серьезно изменилась глубина бронирований. Если прошлом году туристы резервировали гостиницы за 14-20 дней, то в этом году всего лишь за 5-7 дней.

"Люди приобретают билеты и бронируют гостиницу как импульсную покупку. Грубо говоря, как в супермаркете, когда подходишь к кассе и берёшь жвачку в последний момент. Примерно так сейчас покупают туры. Калининградская область не является исключением", — добавил Ермак.

Для российского туриста на майские праздники Калининградская область интересна разнообразной палитрой предложений. Это культурно-исторические, познавательные, природные и гастрономические варианты проведения отпуска. При этом регион привлекателен для жителей самых разных регионов России, хотя в лидерах — Москва и Санкт-Петербург.

"Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. На них приходится 65 процентов всех поездок в Калининград. Надо понимать, что это условная цифра, потому что многие просто едут через Москву, а там стыкуются. Но мы видим, где выдана сим-карта телефонных операторов, и 65 процентов туристов — это те четыре региона, которые я назвал. Доминируют, конечно, Москва и Московская область", — отметил Ермак.

Как сообщалось, в 2022 году власти Калининградской области ожидают более 2 млн туристов. По итогам 2021 года в регионе чуть более 1,9 млн туристов.