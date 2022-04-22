Власти Венеции решили организовать новую систему въезда туристов еще в 2018 году, а начать действовать она должна была 1 июля 2020 года, но ввод был приостановлен из-за прекращения международного туризма в период пандемии коронавируса. Однако весной 2022 года турпоток в Венецию практически восстановился. В пасхальные выходные 16-17 апреля город посетили около 125 тыс. человек, а загрузка отелей составила 80%, пишет издание.

"Туризм в Венеции возрождается. Сегодня многие поняли, что бронирование визитов в город – правильный путь для более сбалансированного управления турпотоками. Мы станем первыми в мире, кто проводит этот непростой эксперимент", — написал мэр города Луиджи Бругнаро в Twitter по итогам пасхальных выходных.

Чтобы регулировать турпоток, с июня в городе будет введена система предварительного бронирования визитов. В течение полугода она будет проходить тестирование и на это время останется бесплатной для туристов. Если городские власти признают эксперимент успешным, с января 2023 года услуга станет платной, причем размер сбора будет зависеть от количества туристов, планирующих посетить Венецию в тот же день.

Плата будет взиматься в дни, когда в город планируют въехать больше 40 или 50 тыс. туристов. Планируется, что минимальная стоимость билета в слабо загруженные дни составит 3 евро. Для более загруженных дат она будет составлять соответственно 6 и 8 евро, а в самые популярные выходные и праздники – 10 евро. Забронировать визит можно будет на специальном сайте, который сейчас разрабатывает городской совет.

Нововведение не коснется туристов, останавливающихся на ночевки в отелях. Их постояльцы и сейчас платят городской налог в размере от 1 до 5 евро за ночь на человека в зависимости от категории отеля и времени года. Оно затрагивает только экскурсантов, которые приезжают в город на один день.

Пока обсуждается, как будут проверяться билеты на въезде в город. Один из вариантов – турникеты, как в тематических парках или на спортивных состязаниях. Другой вариант – система QR-кодов, которые гости должны будут показать на смартфонах на входе в достопримечательности города.

До пандемии коронавируса ежегодно Венеция принимала около 27 млн туристов и экскурсантов. Постоянное население города составляет 50 тыс. человек. Власти города постоянно пытались принимать меры для борьбы с овертуризмом.