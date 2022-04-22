"Мне кажется, что показать женский образ через эпохи, общества, нравы очень важно. У нас возникла идея межмузейного проекта, связанного с женским образом", — сказала министр на пресс-конференции в Москве, посвященной выставке.

Харламова отметила, что в проекте принимают участие музеи В.А. Тропинина, А.П. Чехова "Мелихово", МХАТа при участии частного собрания Коншиных и фонда Иосифа Кобзона.

В экспозицию, разделенную на 9 залов и 16 тематических зон, войдут более 100 произведений живописи, графики, скульптуры, а также предметы декоративно-прикладного искусства, объединенные общей тематикой в едином пространстве.

В частности, будут представлены работы русских художников братьев Маковских, Николая Ярошенко, Константина Коровина.

Выставка "Незабываемые" в Серпуховском историко-художественном музее будет проходить до 21 августа.