Отмечается, что всего в этом летнем сезоне в Сочи планируется благоустроить 188 пляжных территорий, что составляет около 41 км береговой полосы.

"С мая по сентябрь ждем в Сочи около 4,5 млн туристов. Подготовка города ведется комплексно, задействованы все профильные структуры. Особый контроль за содержанием городских пляжей. Их пользователи должны в полной мере обеспечить безопасность и комфорт для всех сочинцев и гостей города", — цитирует пресс-служба мэра Алексея Копайгородского.

По его словам, подготовка пляжных территорий Сочи ведется согласно утвержденному плану. Пользователями пляжных территорий приобретается и обновляется пляжное оборудование в соответствии с каталогом оборудования, набирается и обучается штатный персонал, проводятся ремонтно-покрасочные работы, осуществляется отсыпка.

"В обязательном порядке будут обеспечены требования антитеррористической защищенности пляжных территорий, получены разрешительные документы от Роспотребнадзора, поданы заявления-декларации в ГИМС МЧС России", — подчеркнул градоначальник.

Он добавил, что основными критериями пляжей являются чистота морской воды и береговой полосы, безопасность и доступная среда, а также наличие необходимых элементов курортной инфраструктуры и благоустройства.