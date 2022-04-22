"Росавиация в связи с получением информации от Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) о возможности возникновения сбоев сигналов GPS превентивно уведомила заинтересованные организации и авиакомпании по данному вопросу. При этом Росавиации не указывала на потенциальный риск отключения или искажения сигналов GPS на территории РФ", — говорится в сообщении ведомства.

По состоянию на пятницу в Росавиацию не поступала информация о сбоях или отказах наземного радиотехнического оборудования и бортового оборудования воздушных судов, функционирующего с использованием сигналов GPS. Системы работают штатно, отметили в ведомстве.

"Сигналы глобальной навигационной спутниковой системы являются не единственным, а только одним из возможных источников информации для бортовых систем и экипажей воздушного судна о его местоположении. Помимо спутниковой навигации, местоположение воздушного судна определяется инерциальной системой навигации самолета, а также по наземным системам и средствам навигации и обеспечения посадки", — заявили в ведомстве.

По данным Росавиации, в 115 аэропортах РФ установлены "локальные контрольно-корректирующие станции, которые непрерывно мониторят состояние сигналов ГЛОНАСС и GPS, выдают поправки к ним и незамедлительно передают информацию о сбоях на борт воздушного судна и автоматизированные рабочие места диспетчеров обслуживания воздушного движения в случае проявления каких-либо аномалий навигационных сигналов".

Все автоматизированные системы управления воздушным движением и наземные средства радиотехнического обеспечения полетов "оснащены системами синхронизации единого времени по сигналам отечественной глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС", добавили в Росавиации.