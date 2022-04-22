"Перед началом киносеанса москвичи и гости столицы смогут ознакомиться с достопримечательностями республики и оказаться в уникальных по своей красоте местах. Каспийское море, древний Гуниб, село-призрак Гамсутль, Сулакский каньон и бархан Сарыкум ежегодно принимают сотни тысяч туристов", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что туристический поток в Дагестан постоянно увеличивается.

Ранее министр по туризму и народным художественным промыслам республики Эмин Мерданов заявил, что гости Дагестана все чаще стали выбирать экологические туристические маршруты. По его словам, бархан Сарыкум, входящий в структуру федерального государственного заповедника "Дагестанский", является одной из самых популярных локаций у туристов.