"Первые, самые трогательные цветы появились на пригорке недалеко от Главных ворот. Активно распустились крокусы, зацвели галантусы, кое-где показались пролески", — говорится в сообщении.

Кроме того, в парке показались перезимовавшие листья лесной земляники. У Дома садовника заметили листья чистяка весеннего, а на Елисейских полях — ветреницу дубравную. Также появились и первые листья сныти обыкновенной.

Монрепо — единственный в России скальный пейзажный парк. Его история связана с именем президента Санкт-Петербургской академии наук Людвига Генриха Николаи, который приобрел имение в 1788 году. В начале XIX века здесь был построен Усадебный дом и Библиотечный флигель, а позже в парке появились мостики, павильоны и другие объекты. До 1939 года в усадьбе жили родственники барона Николаи. В конце 1980-х годов был образован государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник.