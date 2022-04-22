В настоящее время в закрытых помещениях ношение масок носит обязательный характер.

При этом, в аэропортах и в самолетах рекомендуется использовать маски и другие средства защиты. Также рекомендуется использование масок в объектах образования.

Кроме этого, решением кабинета министров, действие специального карантинного режима из-за COVID-19, истекающий 1 мая 2022 года, продлено еще на два месяца — до 1 июля 2022 года (6:00).

В Азербайджане с марта наблюдается снижение числа зараженных коронавирусом. В настоящее время ежесуточное число зараженных составляет менее 40.