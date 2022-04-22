Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, принявший участие в церемонии открытия комплекса, сообщил, что проект на старте получил статус приоритетного.

"Объем инвестиций составил около 4 млрд рублей, создано примерно 250 рабочих мест", — написал Никитин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что инвестором выступил председатель армянской общины Агаси Алекян.

Ранее в местных СМИ открытие комплекса анонсировали несколько раз — к проведению матчей Чемпионата мира по футболу в 2018 году, а также к 800-летию Нижнего Новгорода, которое отмечалось в 2021 году.

Представители развлекательного комплекса в своих соцсетях отмечают, что аквапарк является одним из крупнейших в России.

"По размерам он занимает третье место в России — его площадь 40 тыс. кв. м. В нем находится 17 горок (девять взрослых, восемь детских) общей протяженностью спуска 865 метров и максимальной высотой стартовой площадки 18,6 м", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее нижегородцам, желающим провести время в аквапарке, приходилось посещать Казань или Москву.

"Нижегородский аквапарк в два раза больше Казанской "Ривьеры". На первом месте только открытый аквапарк южного города Геленджик и Московский аквапарк", — говорится в пресс-релизе.

В аквапарке также функционирует термальный комплекс, который включает 21 баню и более двух десятков различных бассейнов.

В конце марта были опубликованы два тарифа на посещение парка в будни и выходные. При этом в рабочие дни был доступен только максимальный тариф на 12 часов отдыха. Опубликованный прайс-лист вызвал жалобы у нижегородцев. За несколько дней до открытия аквапарк скорректировал цены.

В будни стоимость максимального тарифа для взрослого обозначена в 1,7 тыс. руб., для детей в возрасте от 5 до 13 лет — 1,4 тыс. рублей. Билет по минимальному тарифу стоит 1,5 тыс. и 1,2 тыс. на взрослого и ребенка соответственно. В выходные стоимость билетов была выше, в среднем, на 20% для всех категорий.

Аквапарк "Океанис" расположен по адресу: просп. Гагарина, д. 35, корп. 3.