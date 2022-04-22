"Капремонт в лагере "Аьрзи" (в переводе с ингушского "Орёл" — ИФ) завершат до начала летней оздоровительной кампании, которая стартует 1 июня", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас работы ведутся в старом корпусе, в административном здании и актовом зале на 200 мест. Строители меняют полы, устанавливают отопление, так как его не было ранее, ремонтируют общественные уборные и т.д.

Также для отдыхающих детей будет построено поле для мини-футбола и волейбола, воркаут-площадки и качели. Одновременно ведется работа по устройству водозаборов и прокладке водопроводных труб.

По поручению главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова создана комиссия для осуществления контроля за ходом работ на объекте, с участием представителей регионального Минстроя и Минтруда.

В комплексе будут созданы все необходимые условия для качественного и полезного отдыха. В этом году ожидается, что в лагере будут отдыхать 900 детей и подростков в три смены с приемом по 300 человек в каждую.

При этом ежегодно летний лагерь принимает порядка 450 ребят в смену, при организации четырех смен здесь отдыхает 1,8 тыс. человек за весь период.

Оздоровительный лагерь "Аьрзи", построенный в 1999 году, расположен в охранной зоне заповедника на высоте 1 тыс. 370 м. Его окружают облепиховые рощи, Шоанский ледник, каньон реки Ассы, уникальные памятники культурного наследия и многое другое.