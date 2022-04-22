"В настоящее время фиксируется высокая динамика увеличения спроса на билеты в сообщении с югом России — городами Черноморского побережья и Северного Кавказа. Наиболее популярные направления (+50% к прошлому году): Москва — Анапа, Санкт-Петербург — Адлер, Москва — Адлер, Воронеж — Адлер", — сказано в сообщении.

"Для удовлетворения растущего спроса на железнодорожные билеты холдинг РЖД прорабатывает назначение сезонных поездов, большинство из которых будут курсировать в сообщении с курортами юга России", — отметили в РЖД.

Так, в дополнение к 480 парам поездов, курсирующим круглогодично, назначены еще 112 пар сезонных летних поездов из разных регионов, в том числе в направлении Анапы — 37 поездов (+7 поездов курсируют круглогодично), Адлера — 31 поезд (+32 круглогодичных), Новороссийска — 13 поездов (+9 круглогодичных), Кисловодска — 2 поезда (+11 круглогодичных), Ейска — 2 поезда.

В поездах дальнего следования этим летом РЖД планирует перевезти более 40 млн человек, только в поездах, следующих на юг России, пассажирам будут доступны 8,5 млн мест (+6% г/г). Количество мест может быть увеличено за счет включения дополнительных вагонов, назначения поездов и увеличения периодичности курсирования существующих, отмечает холдинг.

РЖД также сообщают, что предстоящим летом в составе организованных детских групп планируется перевезти свыше 400 тысяч детей, что на 31% больше, чем в 2021 году. Для этого будут организованы около 200 специальных "детских" рейсов. Кроме того, для перевозок детей будут сформированы 29 составов поездов из вагонов последних лет постройки.