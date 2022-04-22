"Возможна еще одна волна штамма "омикрон". Мы ждем наплыв туристов — рыбаки уже едут к нам, уже открытие сезона произошло. Предварительно идет речь о конце мая — начале июня (возможет подъем заболеваемости — ИФ)", — сказал Буркин на пресс-конференции.

В пресс-службе Минздрава региона уточнили, что в Астраханской области сейчас действуют четыре госпиталя для зараженных COVID-19, лечение получают 157 человек (свободно 18% коечного фонда). На амбулаторном лечении — 838 человек.

За минувшие сутки в регионе зафиксировано 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Астраханской области зарегистрировано 115 тыс. 777 случаев заражения COVID-19, скончались 2 тыс. 983 человека.