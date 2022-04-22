"Учитывая тенденции развития рынка труда в республике, профконсультанты ориентируют ребят больше на рабочие профессии: машинист бульдозера, машинист экскаватора, сварщик, повар, швея. Также ребятам стоит обратить внимание на профессии в сфере туризма, так как планируется открытие горнолыжного курорта "Мамисон", — сказала Плаева.

Она отметила, что также сейчас в цифровую эпоху рынок труда стремительно преобразовывается и "на первое место выходит не физический, а умственный труд.

"Наиболее востребованными профессиями в ближайшие 4 года будут: IT-специалист, менеджер по онлайн-продажам, техспециалист по обслуживанию, инженер-программист, инженер-робототехник, специалист по искусственному интеллекту, нанобиотехнологи и другие", — уточнила Плаева.

Она обратила внимание, что несмотря на тенденции на рынке труда, специалисты службы занятости советуют выпускникам на встречах в первую очередь выбирать "работу по душе".

"Ведь не зря же говорят: выбери работу по душе, и тебе не придется тяжело работать", — добавила Плаева.