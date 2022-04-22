"Благодаря проведенному компанией МТС анализу оказалось, что наибольшей популярностью наш курорт пользуется у гостей из столицы", — приводятся в сообщении слова главы Кисловодска Евгения Моисеева.

На втором месте по количеству посещений курорта — туристы из Краснодарского края.

По данным оператора сотовой связи, Кисловодск — единственный на Кавказских Минеральных Водах город, где высокий сезон продолжается до октября, тогда как в других городах осенью начинается отток туристов, что подтверждает его статус круглогодичного курорта, отметил Моисеев.

"Работаем над совершенствованием туристской инфраструктуры, событийных мероприятий, поэтому уверен, что этот год станет для нас рекордным по посещаемости", — подчеркнул глава Кисловодска.

Ранее сообщалось, что турпоток в Кисловодск в январе-марте вырос на 40% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Курорт посетило свыше 70 тыс. отдыхающих.

Кисловодск представляет собой единый курортный комплекс с развитой санаторно-курортной и городской инфраструктурой. В городе функционирует 123 объекта для размещения гостей общей емкостью 15 тыс. мест, в том числе 40 санаториев, 14 пансионатов, 67 гостиниц. К 2024 году планируется создать еще 13 новых мест размещения благодаря строительству новых санаториев, пансионатов и гостиниц.