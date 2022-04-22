"Реализация инфраструктурного проекта позволит дополнительно увеличить туристический поток на 387 тысяч человек в год, создаст более трех тысяч рабочих мест, а также поможет привлечь инвестиции в региональный бюджет в размере порядка 1,7 млрд рублей", — объяснил замглавы Минстроя Александр Ломакин.

Он пояснил, что на средства ИКБ предполагается строительство новой горнолыжной трассы протяженностью 1,18 км, а также приведение в соответствие с нормативными требованиями существующих общей протяженностью более 16 км: их расширят, а склоны горы Мусса-Ачитара защитят от эрозии, устроив подпорные стены. Работы запланированы на 2022-2023 гг.

Общий объем инвестиций на реализацию проекта составит 2,64 млрд рублей, из них средств инфраструктурных кредитов — 0,8 млрд рублей.