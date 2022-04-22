Планируется строительство узкоколейной экскурсионной железной дороги и учебно-экспозиционного центра с музеем и круговым депо, по подобию построек XIX века. В центре также будут работать учебные лаборатории и кабинеты по моделям кванториума.

Детскую дорогу планируется расположить вдоль реки Камы. Однопутный участок с шириной колеи 750 мм будет проложен от станции Пермь-I до Мотовилихи, через остановочный пункт Набережная. Ходить по дорогам будут современный и раритетный подвижные составы: три тепловоза ТУ10, узкоколейный паровоз и восемь вагонов.

"Детская железная дорога может стать любимым местом отдыха горожан и гостей города. Мы это видим на примере двух детских железных дорог, функционирующих на Свердловской магистрали — в Екатеринбурге и Тюмени. Много лет назад детская железная дорога была и в Перми. По договоренности с регионом мы планируем ее возродить примерно в том же месте, тем самым восстановив историческую преемственность", — приводятся в сообщении слова начальника СвЖД Ивана Колесникова.

Свердловская железная дорога действует на территориях Пермского края, Свердловской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.