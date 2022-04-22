"Мы планируем сделать Байкальск местом встречи арт-маршрутов", — сказала Можаева на пресс-конференции в пресс-центре "Интерфакса" в Иркутске.

Она отметила, что в прошлом и этом году в городе состоялись несколько событий, в том числе фестиваль снежных скульптур "СнегоМэн" на льду озера Байкал, прошли мастер-классы, работали творческие лаборатории.

В настоящее время совместно с компанией "Байкал.Центр" (структура "ВЭБ.РФ") прорабатываются летние активности.

Представитель "Байкал.Центра" Ксения Попова сообщила, что с участием творческого сообщества создается маршрут "55 точек притяжения". "Где пытаемся рассказать про каждую локацию событиями, которые для байкальчан важны", — сказала она.

Осенью в Байкальске планируется провести творческий форум-лабораторию, добавил президент Байкальского союза криэйторов Аркадий Ольгин.

В 2021 году в Иркутской области и Бурятии в рамках поддержанного Фондом президентских грантов проекта "Арт-волонтерство на Байкале" начали создавать творческие пространства, чтобы дать возможность заниматься различными видами искусства и ремесел местным жителям и туристам.

Арт-станции в области были организованы в поселке Большое Голоустное Иркутского района и Байкальске, в республике — в селе Фофоново и поселке Энхалук Кабанского района.