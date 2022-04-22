"Большую часть точек, куда можно долететь из Москвы и Урала на "Суперджете" и которые открыты для России, мы уже охватили. Исключение, пожалуй, это Баку. Мы работаем над получением разрешения на полеты в Баку из Екатеринбурга и некоторых других региональных аэропортов", — сказала она.

По данным Аксеновой, в марте-апреле авиакомпания открыла почти 30 новых международных направлений, выполнив за это время 268 международных рейсов из Екатеринбурга, Москвы и других городов.

В парке авиаперевозчика в настоящее время пятнадцать Superjet 100, восемь A320/321 и три дальнемагистральных Boeing 777. Red Wings в 2022 году планирует увеличить перевозки пассажиров на треть по сравнению с показателем 2021 года, до 4 млн человек.