"Суд назначил Рашкину наказание 3 года условно с испытательным сроком на 2 года. Мы считаем приговор несправедливым, и поэтому следует вывод, что он — продолжение политики. Будем подавать апелляционную жалобу", — сказал Лазарев.

Депутату было предъявлено обвинение в незаконной охоте группой лиц по предварительному сговору (ч.2.ст 258 УК РФ), вину он не признал.

Инцидент произошел в ночь на 29 октября 2021 года на территории охотничьего хозяйства "Лебедка" в Саратовской области. Следствие установило, что депутат, не имевший разрешения, участвовал в охоте на лося. Кроме того, Рашкин отказался от медицинского освидетельствования, в связи с чем был привлечен к административной ответственности за езду на машине в нетрезвом виде.

Рашкин изначально утверждал, что нашел тушу животного, однако затем публично признал факт охоты, на которую, по словам парламентария, его пригласили друзья. При этом депутат настаивает, что не знал об отсутствии разрешений. Он также заявил, что готов возместить материальный ущерб за убитого лося и привезти в Саратовскую область новую лосиху.

Госдума 29 ноября 2021 года по представлению Генпрокуратуры дала согласие на частичное снятие с Рашкина депутатской неприкосновенности для возбуждения уголовного дела и избрания меры пресечения в виде запрета определенных действий. 24 марта Калининский районный суд Саратовской области смягчил ему меру пресечения на подписку о невыезде по Москве с обязательством являться на судебные заседание в Калининск.