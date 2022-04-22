"На Дворцовой площади 30 апреля откроется мультимедийный павильон, где будут размещены инсталляции, интерактивные развлечения и необычные экспонаты. Особое место отведено основателю северной столицы – Петру I, 350-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. Также уже традиционно пройдет фестиваль ледоколов – 1 и 2 мая они встанут вдоль набережной Лейтенанта Шмидта. Особую программу готовит ледокол-музей "Красин" – филиал Музея Мирового океана. 1 мая с набережных можно будет увидеть Вальс буксиров и парад "Метеоров" – судов на подводных крыльях", — говорится в сообщении.

Как отметили в Ростуризме, накануне открытия сезона традиционно будет запущена социальная акция "Гостеприимный Петербург" – своего рода дни открытых дверей в музеях и выставочных центрах. Для их посещения и записи на экскурсии нужно заранее пройти регистрацию. Расписание опубликовано в телеграм-канале официального городского туристского портала Санкт-Петербурга Visit Petersburg и на его странице в "ВКонтакте".