Уточняется, что сейчас компания летает из Нижнего Новгорода в Новосибирск дважды в неделю — по понедельникам и пятницам, а с 4 мая перевозчик вводит дополнительный рейс — по средам.

Вылеты из Новосибирска запланированы по средам в 20:40, прибытие в Нижний Новгород — в 20:40. Из нижегородского аэропорта — вылет в этот же день в 21:40, прибытие аэропорт "Толмачево" — утром следующего дня в 5:20.

Авиакомпания S7 Airlines является постоянным перевозчиком на маршруте Нижний Новгород — Новосибирск четвертый год, отмечается в сообщении.