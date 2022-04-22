"В этом году у Red Wings сформировалась обширная маршрутная сеть из Махачкалы — около десяти российских и международных направлений. Сейчас самолеты прилетают в Махачкалу регулярными рейсами из Екатеринбурга или Челябинска и целый день выполняют рейсы из Махачкалы — такая "квазибазировка". Подобная маршрутная сеть дает основания рассматривать и непосредственно базировку самолета", — сказала она.

Аксенова также уточнила, что большая сеть, в основном из региональных направлений, формируется в этом году из Самары и Нижнего Новгорода.

Red Wings с 2020 года развивает хаб в Екатеринбурге. В планах компании в 2022 году увеличить объем перевозок в/из Екатеринбурга более чем на 25%. В текущем летнем сезоне компания планирует выполнять полеты по 37 различным маршрутам, в том числе прямые перелеты в страны СНГ.

Как отметила Аксенова, в Екатеринбурге у авиакомпании на данный момент забазировано пять Superjet 100, что составляет треть всего российского флота Red Wings. В перспективе, в зависимости от развития маршрутной сети, их количество планируется увеличить до семи лайнеров.

"Мы обеспечиваем самую широкую сеть прямых маршрутов из "Кольцово" среди всех авиакомпаний: сейчас у нас 19 региональных российских направлений. В мае-июне добавятся еще несколько. В марте мы серьезно увеличили количество международных направлений", — сказала Аксенова.

Она уточнила, что загрузка рейсов Red Wings из "Кольцово" в марте составила около 70%, что "достаточно хороший показатель с учетом большого количества открытых только в марте международных направлений, а также низкого сезона".

В парке Red Wings в настоящее время пятнадцать Superjet 100, восемь A320/321 и три дальнемагистральных Boeing 777.