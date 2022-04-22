"С 25 апреля разрешаются индивидуальное посещение музеев и выставок, а также групповые экскурсии более 20 человек. Снимается запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в караоке, барах и иных предприятиях общественного питания" , — говорится в сообщении.

Поправки внесены в постановление № 121 от 13 марта 2020 года "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" на основании предписания главного государственного санитарного врача по Петербургу.

Также снимается запрет на танцполы, отменяется обязательный просмотр посетителями культурных, зрелищно-развлекательных, спортивных и физкультурных мероприятий исключительно на зрительских местах, а также снимается запрет на реализацию соответствующих билетов без указания зрительского места.

Разрешается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий на речных трамвайчиках, а также по согласованию с комитетом по культуре города культурных и зрелищных мероприятий численностью более 300 человек на любых площадках, в том числе на открытом воздухе. Сейчас проведение этих мероприятий допускается только в театрах, цирках, кинотеатрах и концертных залах.

Действие иных ограничений продлевается по 15 мая, уточнили в городской администрации.