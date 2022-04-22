Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

Отмечается, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, организующие деловые мероприятия в форме конференций, конгрессов, форумов, корпоративно-деловых встреч длительностью не менее двух дней, могут получить грант для частичной компенсации своих затрат. Аналогичную финансовую поддержку смогут получить организаторы международных, всероссийских и региональных мероприятий в сфере молодёжного туризма.

Максимальная сумма возмещения расходов на каждое мероприятие в сфере организованного молодежного и делового туризма — до 10 млн руб., уточнили в пресс-службе.

Также московское правительство приняло решение о компенсации расходов туроператоров на привлечение в город туристов старшего поколения. Базовый размер компенсации — 1 тыс. руб. за каждого туриста и подлежит увеличению в зависимости от ряда условий.