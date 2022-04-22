"Это различные фестивали, концерты, представления, выставки на всех музейных площадках и в достопримечательных местах региона", — говорится в сообщении.

Проект разработан по инициативе губернатора Алексея Дюмина. Программа мероприятий продлится с 18 мая, Международного дня музеев, по 18 сентября, когда на Куликовом поле отметят очередную годовщину исторического сражения, отмечает пресс-служба.

"Ядром событий" станет Музейный квартал. Запланированы выставочные проекты еще неоткрытых федеральных музеев. На открытой площадке тульского филиала Государственного исторического музея дополнительно к выставке "Фаберже и придворные ювелиры" запланированы вечерние постановки и спектакли.

Кроме того, в Ясной Поляне состоится театральный фестиваль "Толстой", а в селе Крапивна — обновленный фестиваль крапивы. В музее-усадьбе "Поленово" пройдет серия семейных пикников, а в "Октаве" (творческий индустриальный кластер) акцент сделают на современное искусство.

По словам губернатора, перед властями и музейным сообществом стоит задача повысить популярность музеев.

Дюмин напомнил, что при поддержке министерства культуры России в Музейном квартале Тулы открыты филиалы четырех федеральных музеев. А скоро появятся филиалы еще трех: Политехнического музея, Музея истории театра и Музея древнерусского искусства.

"Сегодня необходимо делать ставку на современную подачу исторического контента. Выставки должны быть не только информативными, но и интересными, увлекательными. Тогда мы сможем привлечь в наши музеи посетителей самого разного возраста, в том числе молодёжь", — отметил Дюмин.

Также разработано восемь музейных маршрутов: "Музейный квартал", "Тульский рубеж", "Вересаевский променад", "Императорский маршрут", "Засечный маршрут" и другие. Планируется выпускать единые билеты, по которым жители и гости региона смогут посещать сразу нескольких площадок.

"Хотя музеи относятся к сегменту интеллектуального туризма, проект "Музейное лето в Туле" должен быть увлекательным и интересным для каждого. Чтобы у людей остались яркие впечатления и желание вернуться в Тульскую область", — подчеркнул губернатор.

В 2021 году Тульскую область посетили 1 млн 347 тыс. туристов.