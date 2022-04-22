"Завтра, 23 апреля, мы открываем седьмой московский фестиваль "Пасхальный дар". Наконец-то после вынужденного перерыва 2020-21 гг. главный благотворительный фестиваль Москвы пройдет без всяких ограничений. Без надоевших масок и социальных дистанций", — написал Собянин в пятницу в своем блоге.

Мэр добавил, что в течение пасхальной недели в Москве будут работать 23 площадки фестиваля. На них установят традиционные "Деревья добра", под которыми разместят пасхальные яйца с желаниями подопечных социальных некоммерческих организаций.

На площадке фестиваля на Тверском бульваре можно будет помочь приютам бездомных животных и взять питомцев домой. Там также пройдет акция в поддержку зоопарков Донбасса.

Выставка музея "рециклинга", посвященная грамотному обращению с отходами, пройдет на фестивальной площадке на улице Профсоюзная.

Запланированы также творческие мастер-классы, театральные постановки, выступления детских коллективов, игры для детей.

В рамках фестиваля кафе и рестораны Москвы представят кулинарную программу, запланирована ярмарочная торговля.

Фестиваль продлится до 28 апреля.