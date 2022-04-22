Экспозиция включает более 300 экспонатов XVII — начала XX века, в числе которых — богослужебные облачения и иконы, произведения графики, пасхальные сувениры. Они знакомят с историей, культурой и традициями празднования Воскресения Христова в России, а также с народными развлечениями и играми на Светлой седмице — неделе после Пасхи.

Многие предметы ранее принадлежали членам императорской фамилии и русской аристократии, представителям дворянства и купечества; некоторые бытовали среди простого народа. Большой комплекс составляют пасхальные яйца из разнообразных материалов, в том числе созданные из стекла и фарфора.

"Христианскую Пасху начали отмечать еще в апостольские времена. На Руси она была введена сразу после крещения в конце X века. Праздник Пасхи, установленный в честь крестной смерти и воскресения Иисуса Христа, стал символом избавления от рабства греха, перехода от смерти к вечной жизни", — отмечают в музее.

Посетители увидят жанровые скульптуры: фигурки христосующихся детей, мужиков и молодиц; игры с яйцами ("битье" и "катание" яиц); скульптурные композиции освящения куличей, а также их муляжи. Большой популярностью пользовались изделия с изображением сценок с торговцами пасхальными сувенирами. Подобные предметы, изготовленные на подмосковном фарфоровом заводе Гарднера во второй половине XIX века, можно увидеть на выставке.

На выставке посетители также увидят редчайшие экземпляры фарфоровых яиц, изготовленные на Императорском фарфоровом заводе Петербурга в XVIII веке. В то время молодое производство только набирало силу, и таких предметов создавали не так много. В коллекции Эрмитажа хранится уникальный экспонат — яйцо с маркой в виде двуглавого орла Российской империи.

На выставке можно увидеть замечательные образцы русского ювелирного искусства рубежа XIX — XX веков: это разъемные яйца-шкатулки, целиком покрытые эмалью или украшенные плетенкой, имитирующие фактуру бересты.

Широкое распространение в XIX — начале XX веках получили пасхальные сувениры с вложенным сюрпризом-игрой. В экспозиции представлены такие редкие изделия из кости и дерева, внутри которых можно обнаружить миниатюрную колоду карт или шахматы, камешки или резинового червяка в виде пружинки-спиральки.

Экспозицию дополняют пасхальные яйца, выполненные мастерами Императорского фарфорового завода в Петербурге в наши дни.