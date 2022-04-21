"В Петербурге открыт сезон фонтанов. Старт ему дан на церемонии открытия обновленного фонтана перед зданием Российской национальной библиотеки на Московском проспекте", — говорится в сообщении.

В церемонии запуска фонтана принял участие губернатор Александр Беглов.

"Специалисты "Водоканала" и "Ленсвета" сделали жителям подарок к 1 мая — прекрасный фонтан, украшенный подсветкой", — цитирует губернатора его пресс-служба.

Глава города предложил горожанам придумать название возрожденному фонтану у здания библиотеки. "Важно, чтобы у фонтана было красивое название — рядом Парк Победы", — отметил Беглов.

В ближайшее время предложить свои названия жители смогут на странице губернатора в соцсети "ВКонтакте", сообщили в городской администрации.

Беглов сообщил, что в пятницу в Петербурге начнет работать 61 фонтан, а 1 мая — пять музыкально-фонтанных комплексов.

Губернатор пообещал привести в порядок все городские фонтаны.

Программа по восстановлению и реконструкции городских фонтанов была начата по поручению губернатора в 2019 году. Уже реконструировано 14 объектов. В прошлом году завершено восстановление фонтанов в поселке Шушары, в сквере композитора Андрея Петрова и в Зеленогорске.

Фонтан перед зданием Российской национальной библиотеки был построен в 1984 году. Долгие годы он не работал и находился в аварийном состоянии. Специалисты ГУП "Водоканал" начали реконструкцию в июле прошлого года. Фонтан гармонично вписался в сложившийся архитектурный ансамбль зданий на Московском проспекте, отметили в городской администрации.