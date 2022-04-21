Установлено, что в августе 2021 года 57-летний мужчина перевозил на теплоходе более 50 человек по экскурсионно-прогулочному маршруту на реке Кама.

"Согласно акту освидетельствования в 2013 году, судно признано негодным к эксплуатации. Приказом Камского филиала Российского Речного Регистра плавсредство снято с учета", — говорится в сообщении.

Кроме того, на момент осуществления речной экскурсии у осужденного отсутствовали лицензия на перевозку пассажиров водным транспортом и судовые документы, а само судно не предъявлялось к освидетельствованию. Также теплоход не был укомплектован спасательными кругами и жилетами в нужном количестве.

Прокуратура отмечает, что в 2017 году фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное нарушение.

В свою очередь Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР сообщает, что мужчина признан виновным по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Суд приговорил его к 10 месяцам лишения свободы.