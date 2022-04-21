"Мы уже направили и будем направлять часть предложений, связанных с обнулением НДС на федеральном уровне для общественного питания при гостиницах. Было принято очень важное федеральное решение о нулевой ставке НДС для гостиниц, но мы понимаем и обсуждали это с нашими гостиничными предприятиями — это всегда единый комплекс: гостиница и ресторан при гостинице, который обеспечивает питание гостей. Эту ситуацию надо, мы считаем, уравнять", — сказал Корнеев.

Он добавил, что власти Петербурга также поддерживают и призыв бизнеса к обнулению НДС для туроператоров. "Такое предложение приходило от бизнеса, и мы тоже будем направлять его на федеральный уровень", — сказал Корнеев.

Как сообщалось, правительство РФ поддержало введение нулевой ставки НДС для инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты (гостиницы и иные средства размещения). Она будет действовать пять лет с момента ввода этих объектов в эксплуатацию, в том числе после реконструкции. Льготный НДС также смогут получить владельцы уже существующих гостиниц и иных средств размещения. Для них ставка будет действовать до 30 июня 2027 года.