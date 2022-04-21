"Авиакомпания под названием MGA Aviation уже получила предварительное разрешение Управления гражданской авиации Турции. Для полетов будут задействованы четыре самолета: два Boeing 737-900 и два Boeing 777", — пишет издание.

Как отмечает портал, сроки запуска полетов между аэропортами России и курортами Турции не названы.

Турецкая авиакомпания связана с крупнейшим российским чартерным перевозчиком AZUR air. В перспективе MGA Aviation планирует выйти и на другие рынки.

В середине апреля в Турции объявили о создании новой авиакомпании Southwind в рамках трехэтапной дорожной карты по привлечению российских туристов в страну. Авиаперевозчик будет базироваться в аэропорту Антальи и выполнять рейсы только между городами РФ и курортами Турции. Как сообщает Airporthaber, Southwind планирует начать полеты в конце мая. Парк будет состоять из самолетов Airbus.

Российские авиакомпании в начале марта остановили полеты в Турцию из-за санкций Евросоюза и США, следствием которых стала возможность ареста находящихся в лизинге самолетов в зарубежных аэропортах. В апреле туроператоры начали постепенно возобновлять полетные программы. В апреле-мае рейсы из российских городов в Турцию поставили в расписание семь авиакомпаний, из которых две турецких (Turkish Airlines и Pegasus), и пять российских ("Россия", "Азимут", Red Wings, "Ямал" и PegasFly). Российские авиакомпании могут выполнять полеты на самолетах, которые находятся в их собственности.