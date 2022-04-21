Как сообщает пресс-служба администрации региона, реконструкцию объектов в четверг обсудили губернатор региона Вениамин Кондратьев и председатель правления группы "ЛСР" Андрей Молчанов.

"На базе "Волны" и "Кристалла" планируем открыть единый комплекс на 700 номеров, сделаем современные санатории, в которых можно получить лечение и отдохнуть. Заложили 10 тыс. кв. метров под медицинский центр, откроем более 300 медкабинетов. Сейчас находимся в стадии разработки", — сообщил на встрече Молчанов.

Вместе с тем мэр Сочи Алексей Копайгородский отметил, что город нуждается в реконструкции старых объектов для размещения туристов и создании новых.

"Санаторий "Волна" не работал 16 лет. Помимо возобновления деятельности здравницы, проведем большую реконструкцию пляжа и прибрежной полосы. Работы планируют завершить до конца 2024 года", — сказал Копайгородский.

В настоящее время ЛСР также реконструирует крупный гостиничный комплекс "Приморская", расположенный в центре Сочи. Как сообщалось, соглашение о реализации проекта было подписано в июне на ПМЭФ-2021. Инвестиции в проект составят 21 млрд рублей. Проект подразумевает реконструкцию существующего здания гостиницы, устройство оздоровительного комплекса, кафе, ресторанов. Объект будет введен в эксплуатацию в 2024 году.

Как сообщалось, группа ЛСР в прошлом году приобрела 92,3171% голосующих акций пансионата "Кристалл" и 94,12% голосующих акций АО "Санаторий "Волна", расположенных в Хостинском районе Сочи. Как сообщали "Интерфаксу" в ЛСР, сделки состоялась в рамках развития направления "доходная недвижимость", существующего в компании.

"Группа "ЛСР" — многопрофильный строительный холдинг, и в том числе является владельцем и оператором нескольких бизнес-центров. Очевидно, что сейчас, ввиду пандемии, запрос населения на качественные комплексы для отдыха в курортных зонах России многократно увеличился, санаторная недвижимость обретает новые перспективы", — отмечал представитель пресс-службы группы.