"Губернатором и штабом утверждено, по сути, обнуление всех региональных налогов для индустрии гостеприимства Санкт-Петербурга на этот год", — сказал Корнеев.

Он назвал это решение беспрецедентным. По его словам, под него подпадают все предприятия и организации индустрии гостеприимства.

Так, указал Корнеев, льгота по земельному налогу важна для санаториев, курортных комплексов и пригородных гостиниц с крупными участками, налог на имущество — для гостиниц, конгрессных центров, выставочных комплексов.

Кроме того, Смольный намерен снизить ставку по упрощенной системе налогообложения по всем видам деятельности, связанным со сферой туризма, до 3% (доходы) и 5% (доходы минус расходы). Это решение призвано помочь малому и среднему бизнесу, включая гостиницы, хостелы, турфирмы.

По словам Корнеева, также будут предусмотрены льготные займы общей суммой до 200 млн рублей для сохранения занятости в малых и средних предприятиях индустрии гостеприимства.

"Общая оценка стоимости этих мер поддержки — дополнительно еще 1 миллиард рублей к тому миллиарду, которым уже оценивается 50-процентная скидка по налогам на землю и на имущество. То есть всего 2 млрд рублей — это те льготы на 2022 год, которые предоставляются всем организациям, связанным с индустрией гостеприимства города", — сказал Корнеев.

В ближайшее время предложения будут внесены в Заксобрание в виде законодательной инициативы, добавил он.

Как сообщалось, согласно основному прогнозу, которыми оперируют власти Петербурга, в 2022 году город посетят от 5 до 6 млн туристов. Это почти вдвое меньше показателя допандемийного 2019 года (10,5 млн туристов, 5,5 млн из которых составляли иностранцы).