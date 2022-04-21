"Программа туристического кешбэка отчетливо показала, что Подмосковье продолжает пользоваться большим спросом у туристов. Кроме того, это прекрасная возможность сделать свой отдых экономичнее", — приводятся в сообщении слова главы ведомства Елены Харламовой.

Отели Подмосковья вошли в пятерку лидеров среди направлений, которые чаще всего выбирали туристы для путешествий после старта пятого этапа программы туристического кешбэка, отметили в пресс-службе ведомства.

В топ-5 также попали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Казань.